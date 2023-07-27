Харьковский суд открыл производство против России и пригласил её на заседание

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В Харьковской области открыто производство против России.

Фото: https://news-kharkov.ru/society/2022/10/11/21055.html

Житель Валковского района подал гражданский иск на Россию, для "возмещения ущерба, нанесённого её вооружённой агрессией".

Валковский районный суд в качестве ответчика на судебное заседание вызвал Российскую Федерацию. Оно состоится 15 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Как пишет портал "Украина.ру" Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации не занимали населённые пункты в юго-западной части Харьковщины (именно там расположен г. Валки).

"Явке ответчика в суд активно препятствуют ВСУ, но ВС РФ прилагают все усилия, чтобы обеспечить соблюдение законности. Скоро будем! Нужно немного подождать", — подытожило издание.