SpaceX отменила запуск самого тяжелого спутника за минуту до старта

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Компания Илона Маска SpaceX отменила запуск самого тяжелого спутника связи в мире за минуту до старта, об этом заявили на официальном аккаунте в Twitter.

Фото: pixabay. com

Запланированный старт должен был произойти в ночь со среды на четверг, однако компания перенесла запуск на 27 июля по необъяснимым причинам. Также объявили, что ракета находится в исправном состоянии.

В рамках миссии планировалось доставить самый тяжелый спутник в мире Jupiter 3, который предназначался для высокоскоростного интернета. По задумке компании, он должен охватить территорию нескольких стран США, Канады, Мексики и Южной Америки.

Стоимость спутника составляет 445 миллионов долларов.