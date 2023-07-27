Свергнутый в среду президент Нигера Мохамед Базум надеется, на сохранение народом успехов, которые он смог добиться на своем посту, об этом он заявил на своем официальном аккаунте в Twitter.
"С таким трудом завоеванные достижения будут сохранены. Все жители Нигера, любящие демократию и свободу, позаботятся об этом", — говорится в сообщении.
В среду мятежники из президентской гвардии пошли штурмом на административное здание, в котором находился офис главы республики. Им удалось захватить политическую элиту страны.
Сегодня на национальном телевидении повстанцы объявили о введении комендантского часа и полной неприкосновенности к уже бывшему правительству.
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