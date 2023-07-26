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Верховный суд Израиля рассмотрит ходатайство против судебной реформы в сентябре

Мир

Верховный суд Израиля намерен рассмотреть петицию против первой части судебной реформы, одобренной в понедельник, 24 июля. Рассмотрение суд планирует в сентябре.

Верховный суд Израиля рассмотрит ходатайство против судебной реформы в сентябре
Фото: shutterstock.com

По данным радиостанции Kan, первый закон о судебной реформе в Израиле, проводимой правительством во главе с Биньямином Нетаньяху, был опубликован в официальном журнале парламентского комитета, вводя его в действие. Документ был одобрен Кнессетом (парламентом) в окончательном чтении в понедельник.

Ограничение полномочий Верховного суда

Закон, касающийся так называемого "принципа разумности" и являющийся одним из ключевых и наиболее спорных элементов судебной реформы, направлен на ограничение полномочий Верховного суда Израиля по пересмотру правительственных решений.

В поддержку документа 24 июля высказались 64 из 120 членов парламента, представляющих правящую коалицию. Однако 56 оппозиционных парламентариев бойкотировали голосование, и в результате оппозиция объявила о своем намерении оспорить документ в Высоком суде юстиции.

Различные взгляды на реформу

Противники реформы считают, что предложенный правительством план подрывает основы демократии в Израиле. С другой стороны, правительство, возглавляемое Нетаньяху, настаивает на том, что реформа сделает политическую систему страны более демократической.

Продолжающееся обсуждение судебной реформы в Израиле отражает сложности установления баланса между властью и демократией в рамках национальной правовой системы. Поскольку Верховный суд готовится к рассмотрению дела в сентябре, нация ожидает решения, которое может повлиять на будущее её судебной системы. Только время покажет, как будет развиваться эта реформа и как она повлияет на управление страной и демократические принципы.

В Израиле из-за реформы уже идут масштабнейшие уличные протесты. 

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⚡️ИЗРАИЛЬ ВОССТАЛ! // Власть судей на земле обетованной выше законов правительства/ Артём Кирпичёнок
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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