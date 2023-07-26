Wprost: наглость украинцев и официального Киева взбесила поляков

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Украинские беженцы нагло пользуются помощью Варшавы, заявил председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, граждан страны начинает "бесить" расчётливость гостей и киевской власти.

Фото: bykvu.com

Как подчеркнул Косиняк-Камыш, украинские беженцы приезжают в Польшу за материальной помощью, а потом спокойно уезжают обратно в Незалежную.

"Люди взбешены тем, что всё выходит за все границы разумного, когда речь заходит о притязаниях Украины. Нервничают те, кто видит людей, которые приезжают за помощью в размере 500 злотых, а потом возвращающихся на родину", — заявил председатель Польской крестьянской партии Wprost.

По его словам, кроме того, также себя ведёт и официальный Киев. Польские аграрии вынуждены терпеть убытки из-за ввоза украинской продукции, простые граждане рассчитывают на социальную помощь, но Варшава помогает Украине.

"Это не может быть помощью без всякой благодарности, за которую ничего не получаешь взамен", — резюмировал Косиняк-Камыш.