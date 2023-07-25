В Польше рассказали о "дрязгах" с украинскими беженцами: "Эйфория спала"

"Эйфория" у поляков от общения с украинскими беженцами спала и между народами возникли разногласия, рассказала социолог Дорота Перетяткович. По её словам, ситуация начинает накаляться.

Фото: baltija.eu

Как подчеркнула социолог, стало заметно разногласие между украинцами и поляками в вопросах истории.

"После того как первая волна эйфории спала, между нашими народами возникли некоторые дрязги, в том числе связанные с определёнными событиями общей истории, причём эти разногласия усиливаются", — рассказала эксперт Newseria Business.

Кроме прочего, триггером к ухудшению отношений стал и экономический кризис в Польше. Фермеры недовольны "наплывом" украинского зерна в страну, рядовые граждане вынуждены конкурировать с беженцами за рабочие места, места в школах и детсадах для своих детей.