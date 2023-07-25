"Эйфория" у поляков от общения с украинскими беженцами спала и между народами возникли разногласия, рассказала социолог Дорота Перетяткович. По её словам, ситуация начинает накаляться.
Как подчеркнула социолог, стало заметно разногласие между украинцами и поляками в вопросах истории.
"После того как первая волна эйфории спала, между нашими народами возникли некоторые дрязги, в том числе связанные с определёнными событиями общей истории, причём эти разногласия усиливаются", — рассказала эксперт Newseria Business.
Кроме прочего, триггером к ухудшению отношений стал и экономический кризис в Польше. Фермеры недовольны "наплывом" украинского зерна в страну, рядовые граждане вынуждены конкурировать с беженцами за рабочие места, места в школах и детсадах для своих детей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Учёные провели исследование и выяснили, какие полезные привычки могут значительно повысить продолжительность жизни.