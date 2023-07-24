Команда президента США разрабатывает меры по сокращению падений главы Белого дома

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Команда президента США Джо Байдена занялась разработкой мер, которые позволили бы избежать в будущем падений и прочих неловких инцидентов, которые регулярно происходят с главой Белого дома. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Фото: 1prime.ru

По данным источника телеканала, данный вопрос начали прорабатывать после того, как Байден споткнулся о мешок с песком на выпускной церемонии в военно-воздушной академии.

"Президент США, спотыкающийся и падающий, ― это всегда неудачные моменты в разгар кампании по переизбранию", — отмечают журналисты.

Чтобы свести к минимуму риск травмирования главы США команда президента стала чаще использовать при посадке и высадке из самолёта более короткие трапы, что также не всегда помогает.