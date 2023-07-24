Лидер израильской оппозиции заявил о провале переговоров по судебной реформе

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Переговоры между правящей коалицией и оппозицией, направленные на достижение компромисса по спорным вопросам судебной реформы в Израиле, не увенчались успехом. Об этом заявил в понедельник лидер парламентской оппозиции, глава партии "Еш атид" Яир Лапид, выступая в Кнессете (парламент страны), пишет ТАСС.

Фото: artfile.ru

"В последние недели, особенно в последние 48 часов, мы сделали все возможное, чтобы достичь соглашений, как и было обещано. Нашим главным условием была защита израильской демократии, но с этим правительством невозможно достичь соглашений о сохранении израильской демократии", — заявил политик, слова которого приводит газета The Times of Israel.

В связи с этим, заключил Лапид, оппозиция не видит возможности продолжать попытки диалога с правящей коалицией.

"Возможности работать с ними нет, поскольку это самое безответственное правительство, которое когда-либо было [в Израиле]", — полагает лидер оппозиции.

Ранее в понедельник The Times of Israel сообщала, что партия Лапида готова бойкотировать в понедельник решающее голосование по первому законопроекту в рамках судебной реформы, если до его проведения не будет найдено некое компромиссное решение по спорным вопросам. По сведениям издания, этот шаг намерены поддержать и другие оппозиционные фракции.

11 июля Кнессет одобрил в первом чтении первый из законов, относящихся к судебной реформе, которая предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. В поддержку документа высказались 64 депутата 120-местного парламента, представляющие правящую коалицию, 56 оппозиционных парламентариев проголосовали против.

23 июля парламентарии возобновили дебаты, готовясь проголосовать по законопроекту во втором и третьем чтениях. Голосование ожидается в понедельник, одновременно у здания Кнессета в Иерусалиме второй день продолжаются протесты оппозиции против реформы. Противники проекта считают, что предложенный кабмином план преобразований судебной системы подрывает основы демократии в Израиле. Правительство во главе с премьером Биньямином Нетаньяху настаивает, что реформа, напротив, сделает политическую систему страны более демократичной. Попытки правящей коалиции и оппозиции найти компромиссное решение этой проблемы до сих пор не увенчались успехом.

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