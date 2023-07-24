В последнее время наблюдается только усугубление международной обстановки, которая ещё год тому назад была сложной.
РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы МИД Белоруссии Сергея Алейника.
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Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.