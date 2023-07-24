Полковник армии США Уилкерсон спрогнозировал развал НАТО

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Если украинский конфликт не закончить как можно скорее, то НАТО начнёт распадаться в ближайший год, заявил бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.

Фото: president.gov. ua

По его мнению, страны-участники блока начнёт выходить из Североатлантического альянса.

"Я не думаю, что пройдёт много времени, может быть, 12-15 месяцев, мы увидим, что НАТО начнёт распадаться", — заявил полковник в отставке в интервью Going Underground.

Как уточнил Уилкерсон, страны начинают уставать от текущей политики в отношении Киева, и если НАТО во главе с США ничего не решат по урегулированию конфликта, альянсу грозит развал.