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Полковник армии США Уилкерсон спрогнозировал развал НАТО

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Мир

Если украинский конфликт не закончить как можно скорее, то НАТО начнёт распадаться в ближайший год, заявил бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.

Полковник армии США Уилкерсон спрогнозировал развал НАТО
Фото: president.gov. ua

По его мнению, страны-участники блока начнёт выходить из Североатлантического альянса.

"Я не думаю, что пройдёт много времени, может быть, 12-15 месяцев, мы увидим, что НАТО начнёт распадаться", — заявил полковник в отставке в интервью Going Underground.

Как уточнил Уилкерсон, страны начинают уставать от текущей политики в отношении Киева, и если НАТО во главе с США ничего не решат по урегулированию конфликта, альянсу грозит развал.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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