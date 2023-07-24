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Министр обороны Украины Резников спрогнозировал сроки вступление Киева в НАТО: в годовщину альянса

0:37
Мир

Украину могут принять в НАТО в годовщину альянса, сообщил министр обороны Незалежной Алексей Резников.

Министр обороны Украины Резников спрогнозировал сроки вступление Киева в НАТО: в годовщину альянса
Фото: commons.wikimedia. org

По его словам, речь идёт о 75-летней годовщине создания альянса, которая состоится в 2024 году.

"Кто знает, может, это будет очень важный день для Украины. Это мой прогноз", — заявил Резников CNN.

При этом Резников подчеркнул, что Незалежную примут в Североатлантический альянс после окончания конфликта, а пока ситуация не изменится, Киев не может получить "единодушного одобрения".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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