Украину могут принять в НАТО в годовщину альянса, сообщил министр обороны Незалежной Алексей Резников.
По его словам, речь идёт о 75-летней годовщине создания альянса, которая состоится в 2024 году.
"Кто знает, может, это будет очень важный день для Украины. Это мой прогноз", — заявил Резников CNN.
При этом Резников подчеркнул, что Незалежную примут в Североатлантический альянс после окончания конфликта, а пока ситуация не изменится, Киев не может получить "единодушного одобрения".
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