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Экс-советник Кучмы Соскин предупредил об опасных последствиях радикальных действий Зеленского

1:09
Мир

Из-за действий украинского президента Владимира Зеленского над государствами Черноморского бассейна, являющимися членами НАТО, нависла угроза военного противостояния с Россией. Об этом предупредил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Экс-советник Кучмы Соскин предупредил об опасных последствиях радикальных действий Зеленского
Фото: скрин видео

Политолог назвал действия Киева радикальными и нацеленными на военный конфликт.

"Украина переходит к радикальным действиям. Зеленский, как партия войны, не будет смотреть ни на кого, ни на какие увещевания, поскольку сорваны любые стоп-краны для того, чтобы остановить боевые действия", — сказал Соскин в своём YouTube-канале.

Ситуация в Черноморском регионе и без того сложная, при которой некоторые члены Альянса, такие как Румыния и Болгария, оказались буквально в шаге от конфликта с РФ. Поэтому нельзя исключать превращение Чёрного моря в место непосредственного военного противостояния, добавил политолог.

Ранее Киев предупредил, что начнёт рассматривать все суда, идущие по Чёрному морю в порты РФ, как перевозчиков военных грузов с 21 июля.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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