Экс-советник Кучмы Соскин предупредил об опасных последствиях радикальных действий Зеленского

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Из-за действий украинского президента Владимира Зеленского над государствами Черноморского бассейна, являющимися членами НАТО, нависла угроза военного противостояния с Россией. Об этом предупредил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

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Политолог назвал действия Киева радикальными и нацеленными на военный конфликт.

"Украина переходит к радикальным действиям. Зеленский, как партия войны, не будет смотреть ни на кого, ни на какие увещевания, поскольку сорваны любые стоп-краны для того, чтобы остановить боевые действия", — сказал Соскин в своём YouTube-канале.

Ситуация в Черноморском регионе и без того сложная, при которой некоторые члены Альянса, такие как Румыния и Болгария, оказались буквально в шаге от конфликта с РФ. Поэтому нельзя исключать превращение Чёрного моря в место непосредственного военного противостояния, добавил политолог.

Ранее Киев предупредил, что начнёт рассматривать все суда, идущие по Чёрному морю в порты РФ, как перевозчиков военных грузов с 21 июля.