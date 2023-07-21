Зеленский дал поручение по подготовке зернового коридора Залужному и Кулебе

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Согласно заявлению украинского президента Владимира Зеленского, он дал поручения главкому ВСУ Валерию Залужному и главе МИД Дмитрию Кулебе по разработке плана для продолжения работы зерновой сделки.

Фото: Youtube: Ударные Z силы

"Главкому Залужному, командующему (ВМС Украины Алексею) Неижпапе и министру (инфраструктуры) Александру Кубракову (поручил) подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". МИД — наработать аналогичные дипломатические шаги", — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Зеленский отметил, что этому вопросу было посвящено заседание ставки главкому ВСУ, основной темой которой стала "системную деятельность по защите портов и инфраструктуры зерновой инициативы".

Президент Украины подчеркнул, что киевские власти прекрасно осознают все угрозы и риски этой деятельности.

Зеленский добавил, что им были заслушаны доклады Залужного, "всех разведок", главы министерства обороны Алексея Резникова, командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского и командующего оперативно-стратегической группировки "Таврия" Александра Тарнавского.