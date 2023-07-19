Кнутов рассказал, что Киев собирается организовать блокаду Крыму

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Военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что в планах киевских властей значится организация блокады Крыма, которая грозит срывом туристического сезона.

Фото: Известия.ру

Эксперт напомнил, что помимо украинских диверсантов, которые регулярно задерживаются российскими силовиками, в РФ есть и "спящие" ячейки, члены которых маскируются по мирных жителей, и ждут удобного случая для организации диверсий, пожаров там, где их меньше всего ждут.

"Такая же история произошла на полигоне в районе трассы "Таврида". Основная цель этой диверсии — сорвать туристический сезон в Крыму", — заявил Кнутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Эксперт считает, что эта диверсия была специально совмещена с атакой на Крымский мост.

Помимо этого, Киев планирует устроить блокаду Крыма, что, по мнению украинских политиков, должно помочь убедить часть жителей полуострова захотеть вернуться в состав Украины.

Кнутов уверен, что аналогичные планы — организация блокады — у Киева есть и в отношении Донецка, однако пока эти намерения украинской стороне осуществить не удалось.