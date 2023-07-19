Индия обеспокоена приостановлением черноморской инициативы и считает такой шаг ещё большим проявлением мировой раздробленности. Об этом заявила постоянный представитель Индии в ООН Ручира Камбодж, добавив, что государство полностью поддерживает Организацию Объединенных Наций, которая пытается возобновить действие зерновой сделки.
"Мы обеспокоены последними событиями в регионе, которые не способствуют достижению мира и стабильности. Добавлю здесь, что Индия поддерживает усилия генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] по продолжению зерновой сделки и надеется на скорейший выход из сложившегося тупика".
Более того, индийский политик выразил мнение, что российско-украинский конфликт получится урегулировать только путём дипломатического общения. Пока продолжаются боевые действия на территории киевского режима, мировой порядок никогда не будет достигнут.
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