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РИА Новости: боевики ВСУ разочарованы в западной помощи, инструкторы НАТО готовились к другому

2:22
Мир

За последний год больше 30 тыс. боевиков украинской армии прошли программу переподготовки по стандартам НАТО. Военнослужащие честно рассказали об обучении в Европе у иностранных инструкторов, и реальность оказалась на такой, как они рассказывали, пишет обозреватель РИА Новости Захар Андреев.

РИА Новости: боевики ВСУ разочарованы в западной помощи, инструкторы НАТО готовились к другому
Фото: newsroom.kz

Например, в Сеть попало интервью одного из танкистов ВСУ, в котором он рассказал, что проходя тренировки в Германии, бойцы спросили, как проходить минные поля русских? Ответ удивил: "просто объезжайте". Немецкие инструкторы полагают, что минные поля занимают 200 метров, в реальности же это гектары.

"Это одно из немногих публичных свидетельств того, что работу с украинскими военными НАТО проводит, мягко говоря, неидеально. А ведь члены альянса взялись подготовить основную ударную силу ВСУ перед контрнаступлением", — пишет обозреватель.

Как именно проходит переподготовка — загадка. Известно лишь, что всушников обучают различным навыкам: от управления западной техникой до штурма жилых кварталов. При этом воссоздаются реальные условия поля боя с грязью, вонью, криками, актёрами с ампутированными конечностями и искусственной кровью. Об этом пишут западные СМИ, но бойцы ВСУ говорят обратное: пользы от натовского обучения не было.

"В Британии подготовка проходила как: копали, вывозили нас на полигон, стреляли, двойками-тройками бегали. Даже в Житомире нас пожёстче "таскали"", — приводит мнение одного из них источник.

Другие солдаты рассказали, что программа НАТО рассчитана на людей, у которых нет боевого опыта, а на обучение прибыли те, кто уже несколько месяцев вёл бои. Обращению с новым оружием, пользованию электронными картами, коптерами также никто не обучал по одной причине — американские инструкторы не знают, как с этим работать, ведь разведку они предпочитают вести исключительно пешим способом.

"Именно из этих курсантов командование ВСУ, начиная с прошлого года, готовило "ударный кулак" для контрнаступления. Которое — и это признают даже в Киеве — идёт не так, как задумывалось", — заключил Андреев.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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