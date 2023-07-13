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Sohu: СВО на Украине случайно открыла правду — военные НАТО не умеет воевать

2:13
Мир

В свете российско-украинского конфликта стало ясно, что военные НАТО не умеют воевать. Об этом пишут китайские аналитики Sohu.

Sohu: СВО на Украине случайно открыла правду — военные НАТО не умеет воевать
Фото: Midjouney: Войска НАТО идут войной на Россию

Офицеры альянса не способны эффективно сражаться даже в сравнении с украинскими подразделениями, которые получили обучение и вооружение от НАТО.

Украинские солдаты сообщили, что немецкий танк "Леопард-2" действительно показал свою прочность, когда противотанковая ракета попала в его борт, но не взорвалась, и экипаж остался жив. Однако обучают немцы не так хорошо.

Когда украинские танкисты спросили немецких офицеров, как им поступить, если они столкнутся с минным полем, инструктор из Германии просто посоветовал обойти его. По мнению китайских авторов, это связано с тем, что самым масштабным минным полем, с которым сталкивалась военные НАТО во время войн в Ираке и Афганистане, было 200 метров в длину и 100 метров в ширину. В то время как на линии фронта в Запорожье украинская армия столкнулась с минным полем шириной более 100 километров. На площади 100 квадратных метров было более 30 мин.

Российская ракетная система ISDM способна превратить обширную территорию в минное поле всего за несколько минут. Поэтому здесь даже разминирование не поможет.

Украинские военные, прошедшие подготовку у американских рейнджеров на базе НАТО, обнаружили, что методы и тактики американских спецназовцев значительно отстают от реалий российско-украинского конфликта. Бойцы ВСУ обнаружили, что некоторые американские военнослужащие даже не имеют планшетных компьютеров и полагаются на бумажные карты, а пехота США не использует БПЛА.

В бою тактика американских военных заключается в использовании артиллерии, ракетных установок, миномётов и штурмовой авиации. Но на российско-украинском поле боя у украинской армии нет контроля в воздушном пространстве. Поэтому тактика американцев просто не работает, подытожили обозреватели.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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