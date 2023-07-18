GT: передача Украине кассетных боеприпасов не взвешенное решение США, а жест отчаяния

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Западная военная промышленность не успевает за скорострельностью украинской артиллерии, потому ВСУ рискуют вскоре остаться вовсе без боеприпасов, заявил военный эксперт, бывший американский морпех Брайан Берлетик.

Фото: Правда.Ру

Именно этим, пояснил аналитик, объясняется решение Вашингтона отправить Киеву кассетные боеприпасы, которые запрещены во множестве европейских стран.

"Передача широко запрещённых кассетных боеприпасов Украине не является взвешенным решением. Оно принимается от отчаянного желания Вашингтона продолжать свою опосредованную войну с Россией, иначе придётся признавать поражение", — заверил Берлетик в издании Global Times.

Он напомнил, что независимо от исхода украинского конфликта, мирные жители ещё долгое время будут страдать от применения этих боеприпасов после окончания боевых действий, как это происходило Вьетнаме, Лаосе и Камбодже, где США использовали подобное оружие 50 лет назад.