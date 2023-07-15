Полковник ВС США Макгрегор: Зеленский и его офицеры в отчаянии — от ВСУ ничего не осталось

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Попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины закончилась потерей 26 тысяч солдат на поле боя, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/48102

Примерно такое же количество военнослужащих украинская армия потеряла ранеными, добавил он в интервью политологу Майклу Сэвиджу.

"Зеленский и его офицеры в отчаянии, они понимают, что уже проиграли, а от их вооруженных сил ничего не остаётся", — отметил Макгрегор.

Киев, по его словам, сейчас делает всё, чтобы утаить эту правду не только от украинцев, но и от своих "западных партнёров". Полковник уверен, что спасти Зеленского сможет только третья сторона, которая вмешается в конфликт.

Ранее разведуправление Пентагона пришло к выводу, что натовское вооружение не поможет ВСУ прорвать оборону ВС России.