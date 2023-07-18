American Conservative: для США реальная судьба Украины "второстепенна"

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Вашингтон преследует свои цели в конфликте на Украине и судьба страны для Вашингтона второстепенна, заявили аналитики. По их мнению, Незалежная выступает в роли шаблона для продвижения интересов Белого дома.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Так, истинной целью Вашингтона является "господство".

"Реальная судьба самой Украины фигурирует как нечто второстепенное. Истинная задача заключается в возрождении подорванных устремлений Америки к мировому первенству", — пишет American Conservative.

При этом через Украину Вашингтон способен влиять на ход событий не только в Незалежной, но и намного миль вглубь и Европы и от её границ, резюмировали авторы.