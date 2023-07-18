Вашингтон преследует свои цели в конфликте на Украине и судьба страны для Вашингтона второстепенна, заявили аналитики. По их мнению, Незалежная выступает в роли шаблона для продвижения интересов Белого дома.
Так, истинной целью Вашингтона является "господство".
"Реальная судьба самой Украины фигурирует как нечто второстепенное. Истинная задача заключается в возрождении подорванных устремлений Америки к мировому первенству", — пишет American Conservative.
При этом через Украину Вашингтон способен влиять на ход событий не только в Незалежной, но и намного миль вглубь и Европы и от её границ, резюмировали авторы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Telegram-канал Shot обнародовал фотографии с места ЧП на Крымском мосту. На пролётах со стороны полуострова повреждено дорожное полотно.