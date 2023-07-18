Reuters: Британия отказалась "удостаивать" РФ комментариями по теракту на Крымском мосту

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Британские власти опровергли обвинения России в причастности Лондона к теракту на Крымском мосту и назвали их "необоснованной спекуляцией".

Фото: Telegram-канал Shot t.me/s/shot_shot

Кроме прочего, Лондон отказался в дальнейшем "удостаивать" Москву комментариями.

"Это необоснованная спекуляция со стороны России, и мы не будем удостаивать её дальнейшими комментариями", — цитирует Reuters выдержку из письма, полученного от британских властей в ответ на запрос.

Атака на Крымский мост была совершена 17 июля ранним утром. На переправе прогремели два взрыва. В результате теракта погибли двое гражданских, девочка-подросток находится в больнице.