Британские власти опровергли обвинения России в причастности Лондона к теракту на Крымском мосту и назвали их "необоснованной спекуляцией".
Кроме прочего, Лондон отказался в дальнейшем "удостаивать" Москву комментариями.
"Это необоснованная спекуляция со стороны России, и мы не будем удостаивать её дальнейшими комментариями", — цитирует Reuters выдержку из письма, полученного от британских властей в ответ на запрос.
Атака на Крымский мост была совершена 17 июля ранним утром. На переправе прогремели два взрыва. В результате теракта погибли двое гражданских, девочка-подросток находится в больнице.
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Telegram-канал Shot обнародовал фотографии с места ЧП на Крымском мосту. На пролётах со стороны полуострова повреждено дорожное полотно.