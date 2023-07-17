Перенджиев назвал виновников ЧП на Крымском мосту: "Это не Украина"

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Сегодня, 17 июля, на Крымском мосту прогремели два взрыва. Объект атаковали беспилотные надводные аппараты. Однако им удалось повредить только дорожное полотно, опоры остались целыми. В результате теракта погибли супруги из Белгорода, их 14-летняя дочь получила травмы. Сейчас девочка находится в сознании в состоянии средней степени тяжести.

Фото: most.life

Член экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал атаку на Крымский мост и заявил, что инициатором теракта выступил Лондон. Именно Британия обладает технологиями по изготовлению надводных беспилотников, подчеркнул он.

Эксперт отметил, что подобные дроны могут быть на вооружении стран НАТО, которые находятся в Балтийском море, например, Дания. Кроме того, не исключено, что помочь в атаке на объект могла и Италия, поскольку там тоже есть подобные беспилотники.

"Конечно, это не Украина. У Киева нет таких технических возможностей по изготовлению таких дронов. Поэтому это не украинский теракт, это натовский", — сделал вывод Перенджиев.

Политолог подчеркнул: противник уже неоднократно пытался нанести удар по Крымскому мосту, однако все попытки пресекались средствами обороны.

"Я не знаю, почему сейчас пропустили. Возможно, дело связано с вопросами по принципу "свой-чужой". Сейчас надо разбираться с нашими техническими средствами защиты", — заключил собеседник Pravda.Ru.