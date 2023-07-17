Опубликовано видео повреждений Крымского моста после атаки

0:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Сети опубликовано видео повреждений Крымского моста после атаки. На кадрах зафиксирована взорванная часть объекта. Видео снято из вагона поезда. Опоры целые, сообщает Telegram-канал "Крым 24".

Ранее руководитель парламента региона Владимир Константинов назвал атаку на мост новым преступлением руководства киевского режима и подчеркнул, что последствия теракта будут оперативно устранены.

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