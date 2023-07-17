Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Губернатор Голубев: в Ростовской области уменьшат неудобства для авто из-за атаки на Крымский мост
В Раде предложили наградить причастных к атаке на Крымский мост, где погибли люди: "Огромный успех Украины"
Бойцы ВС РФ успешно контратаковали на Угледарском направлении
МО Украины: войска РФ наступают на Купянском направлении, ситуация для ВСУ тяжёлая
Политолог Лизан: перемирие с Россией станет концом власти Зеленского
Лайма Вайкуле прокомментировала участие Пугачёвой и Галкина* на фестивале в Юрмале: "Я очень жду"
Руководитель Евросовета Мишель передумал приглашать Зеленского на саммит ЕС
Опубликовано видео повреждений Крымского моста после атаки
Коллега рассказала о погибшей на Крымском мосту женщине из Белгородской области и её семье

Политик Константинов: террористический киевский режим атаковал Крымский мост

1:16
Происшествия

ЧП на Крымском мосту утром 17 июля — новое преступление террористического киевского режима. Об этом заявил руководитель парламента Крыма Владимир Константинов.

Политик Константинов: террористический киевский режим атаковал Крымский мост
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

По его словам, власти Украины знали, что автомобильная часть перехода является гражданским объектом, однако всё равно приказали реализовать удар. Политик призвал лишать Киев физической возможности совершения атак.

"По возмездию — будем следить за новостями. Наш министр обороны обещал удары по центрам принятия преступных решений", — отметил Константинов в Telegram-канале.

Чтобы боевики ВСУ больше не били по Крымскому полуострову, российской армии нужно установить контроль над всем Черноморским побережьем, Херсоном, Николаевом и Одессой, считает глава парламента. Он также порекомендовал руководству РФ не заключать никаких сделок с Киевом.

Политик выразил надежду на оперативную ликвидацию последствий террористической атаки.

Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил информацию о ЧП на мосту в районе 145-й опоры. Движение автотранспорта пришлось остановить.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Врач назвал первый тревожный признак густой крови

Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.

Врач Карасёв из РФ назвал первый признак, что кровь становится густой
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту утром 17 июля
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту
Два человека погибли в результате падения пролёта Крымского моста
Появилось первое видео после взрыва на Крымском мосту
Как русские воевали за Болгарию в турецких войнах Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
Останутся ни с чем: банки забирают золото из западных хранилищ
Кто в огне, кто под поездом: трагедии детей "Ералаша"
Путин сообщил о зеркальном ответе на применение кассетных снарядов боевиками ВСУ
Путин сообщил о зеркальном ответе на применение кассетных снарядов боевиками ВСУ
Последние материалы
РИА Новости: Россия приняла неожиданное решение, отменив скидки на нефть для Индии
Политик Константинов: террористический киевский режим атаковал Крымский мост
Пострадавшего в результате атаки на Крымский мост ребёнка доставили в реанимацию
"РБК-Украина": атаку на Крымский мост спланировали ВМС Украины и СБУ
СКР: туристку в Красноярском крае убило молнией
Mash: Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны-беспилотники
Спикер ГУР Украины Андрей Юсов назвал Крымский мост излишней конструкцией
МК: родственник погибшей супружеской пары рассказал о хлопке и погасшем свете на Крымском мосту
Диетолог Соломатина рассказала, какая гречка поможет похудеть
Растения умеют кричать, утверждают учёные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников