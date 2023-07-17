Политик Константинов: террористический киевский режим атаковал Крымский мост

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

ЧП на Крымском мосту утром 17 июля — новое преступление террористического киевского режима. Об этом заявил руководитель парламента Крыма Владимир Константинов.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

По его словам, власти Украины знали, что автомобильная часть перехода является гражданским объектом, однако всё равно приказали реализовать удар. Политик призвал лишать Киев физической возможности совершения атак.

"По возмездию — будем следить за новостями. Наш министр обороны обещал удары по центрам принятия преступных решений", — отметил Константинов в Telegram-канале.

Чтобы боевики ВСУ больше не били по Крымскому полуострову, российской армии нужно установить контроль над всем Черноморским побережьем, Херсоном, Николаевом и Одессой, считает глава парламента. Он также порекомендовал руководству РФ не заключать никаких сделок с Киевом.

Политик выразил надежду на оперативную ликвидацию последствий террористической атаки.

Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил информацию о ЧП на мосту в районе 145-й опоры. Движение автотранспорта пришлось остановить.