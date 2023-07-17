Аксёнов: движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту будет возобновлено утром

Утром в 7:00 (по МСК) глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал о ситуации по ЧП на Крымском мосту.

Фото: ya.ru

Текст и видео сообщения появились на его Telegram-канале.

"Переговорил с Первым заместителем Министра транспорта РФ Андреем Костюком: движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 09:00. Расписание поездов будет нагоняться. Данные по работе паромного сообщения будут уточнены также до 9:00", — отмечает глава региона.

Он отметил, что о причинах происшествия в скором времени сообщат правоохранительные органы, на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Аксёнов сообщал, что из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-ой опоры на Крымском мосту было остановлено движение.

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