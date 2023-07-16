Экс-разведчик ВС США Риттер прокомментировал заявления западных экспертов о желании России напасть на Польшу

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Запад надеется, что Россия намеревается расширить географию украинского конфликта, однако такого не будет — Москва не желает эскалации, понимая её последствия. Об этом напомнил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Фото: Вадим Савицкий

Офицер уверен, что российский президент Владимир Путин держит ситуацию на Украине под контролем.

"Россия не хочет, чтобы конфликт вышел из-под контроля, нужно понимать, что Владимир Путин — стратег", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Несмотря на то, что некоторые западные эксперты уверены, что Россия собирается вторгнуться на территорию Польши, Риттер убеждён, что такого быть не может, у РФ нет захватнических или агрессивных намерений.

Вместе с тем ряд западных стран ведёт себя так по отношению к России, что у последней есть полное право сделать так, как прогнозируют эксперты.

В ситуации с Украиной РФ ратует за дипломатическое разрешение конфликта, в то время как Запад, напротив, лишь накаляет обстановку, даже не пытаясь решить дело миром, заключил Риттер.