Запад надеется, что Россия намеревается расширить географию украинского конфликта, однако такого не будет — Москва не желает эскалации, понимая её последствия. Об этом напомнил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Офицер уверен, что российский президент Владимир Путин держит ситуацию на Украине под контролем.
"Россия не хочет, чтобы конфликт вышел из-под контроля, нужно понимать, что Владимир Путин — стратег", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
Несмотря на то, что некоторые западные эксперты уверены, что Россия собирается вторгнуться на территорию Польши, Риттер убеждён, что такого быть не может, у РФ нет захватнических или агрессивных намерений.
Вместе с тем ряд западных стран ведёт себя так по отношению к России, что у последней есть полное право сделать так, как прогнозируют эксперты.
В ситуации с Украиной РФ ратует за дипломатическое разрешение конфликта, в то время как Запад, напротив, лишь накаляет обстановку, даже не пытаясь решить дело миром, заключил Риттер.
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