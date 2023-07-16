Экс-советник Пентагона Макгрегор предупредил Зеленского о новых границах Украины

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Конфликт на Украине будет урегулирован на условиях Москвы, обсуждать этот вопрос будут Россия и США, а вот желания украинского лидера Владимира Зеленского приняты во внимание не будут. Так считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

По мнению американского офицера, конфликт на Украине закончится, когда Белый дом свяжется с Москвой, пообещав вывести всех своих военных с территории Украины и прекратить все поставки оружия Киеву.

Американский военный не сомневается, что на завершение украинского конфликта окажут влияние переговоры исключительно между США и Россией. В итоге Вашингтон будет вынужден признать бывшие украинские территории российскими, несмотря на то, что это является главным кошмаром Зеленского.

"Это то, чего Зеленский боится больше всего. Это сведет на нет все его обещания (о границах 1991 года. — Прим. ред.), из-за которых многие поддерживали его внутри страны", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

Макгрегор обратил внимание, что из-за огромных потерь ВСУ положение Зеленского сейчас ослабло, в то время как позиции Москвы только усилились. По этой причине именно российская сторона сможет диктовать свои условия по прекращению конфликта, добавил офицер.