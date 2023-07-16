В Белом доме напомнили, что должна сделать Украина для того, чтобы стать членом НАТО

Для того, чтобы Украина могла вступить в НАТО, ей необходимо полностью реализовать демократические реформы, доведя их до логического завершения. Только в этом случае можно будет говорить о возможности Киева стать членом блока. Об этом напомнил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Представитель Белого дома подчеркнул, что это общее условие для всех стран, желающих присоединиться к Альянсу.

"Каждый член альянса, каждая страна, которая стремится войти в НАТО, должна соответствовать определенным стандартам демократических реформ… НАТО будет работать с Украиной с целью обеспечить завершение этих реформ", — сказал Салливан в эфире телеканала NBC News.

По словам Салливана, Киев сделает шаг вперёд на пути вступления в Альянс, если выполнит это условие.

Ранее Салливан отметил, что вопрос членства Украины в НАТО является делом решённым, и не нуждается в дальнейшем обсуждении.