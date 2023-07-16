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Экс-советник ЦРУ Рикардс: зима 2024 года — козырь в рукаве Путина, она уничтожит экономику ЕС

1:10
Мир

Западные страны не могут допустить победы России, потому даже после провала контрнаступления ВСУ вливают огромные деньги в Украину.

Экс-советник ЦРУ Рикардс: зима 2024 года — козырь в рукаве Путина, она уничтожит экономику ЕС
Фото: pixabay. com

Европа и США финансово помогают Киеву, несмотря на угрозу рецессии, которая нависла надо американской и европейскую экономиками, заявил бывший советник ЦРУ США Джеймс Рикардс.

"Козырем в рукаве для Владимира Путина станет предстоящая зима 2024 года", — считает он.

Необычайно мягкая прошлая зима позволила Евросоюзу справиться с поставками углеводородов, но уже через полгода ситуация может измениться на менее благоприятную.

"Россия может быть более безжалостной, когда дело доходит до фактического прекращения поставок природного газа", — подчеркнул Рикардс в издании The Daily Reckoning.

Он напомнил, что подобные трудности с энергоносителями Европа уже переживала в конце 1970-х годов, и если ситуация повторится, в выигрыше откажется Москва, которая вложила свои резервы не в акции или облигации, а в золото.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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