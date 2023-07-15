Депутат Госдумы Шеремет пообещал, что Залужный поплатится за свои угрозы крымчанам

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отреагировал на угрозы главкома ВСУ Валерия Залужного, пообещавшего захватить Крым во что бы то ни стало, как только для этого появится возможность.

Фото: er-gosduma.ru

Об этом Залужный сообщил в интервью Washington Post, отметив, что в своём желании захватить Крым он не будет дожидаться разрешения западных кураторов.

Шеремет пообещал, что расплата Залужного будет неминуемой.

"Залужный дорого поплатится за свои угрозы крымчанам и российскому Крыму. И пусть не удивляется, если к нему в бункер прилетит ракета "Кинжал", — сказал Шеремет, слова которого приводит РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что Залужному придётся ответить за все свои военные преступления, а угрожать крымчанам никто не имеет права.