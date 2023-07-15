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Депутат Госдумы Шеремет пообещал, что Залужный поплатится за свои угрозы крымчанам

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Мир

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отреагировал на угрозы главкома ВСУ Валерия Залужного, пообещавшего захватить Крым во что бы то ни стало, как только для этого появится возможность.

Депутат Госдумы Шеремет пообещал, что Залужный поплатится за свои угрозы крымчанам
Фото: er-gosduma.ru

Об этом Залужный сообщил в интервью Washington Post, отметив, что в своём желании захватить Крым он не будет дожидаться разрешения западных кураторов.

Шеремет пообещал, что расплата Залужного будет неминуемой.

"Залужный дорого поплатится за свои угрозы крымчанам и российскому Крыму. И пусть не удивляется, если к нему в бункер прилетит ракета "Кинжал", — сказал Шеремет, слова которого приводит РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что Залужному придётся ответить за все свои военные преступления, а угрожать крымчанам никто не имеет права.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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