Главком ВСУ Залужный пообещал захватить Крым без одобрения Запада

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Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил, что вернёт Крым, даже если страны коллективного Запада будут против. Однако сделать это он намерен только после того, как у него появятся "средства".

Фото: Телеграм-канал Арестовича

"Мне наплевать — меня никто не остановит", — заявил главком в интервью Washington Post.

Кроме того, Залужный не собирается спрашивать разрешения для того, чтобы наносить удары по территории России.

"Почему я должен думать, что мне ничего не позволено там делать? Почему? Потому что Путин применит ядерное оружие?" — возмутился украинский генерал.

Он подчеркнул: как именно Украина будет бороться со своим "врагом", может решить только Киев. Если Запад опасается применять оружие, то Залужный планирует "убивать из своего".

"Можно и нужно убивать на вражеской территории", — заявил главком ВСУ.