Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил, что вернёт Крым, даже если страны коллективного Запада будут против. Однако сделать это он намерен только после того, как у него появятся "средства".
"Мне наплевать — меня никто не остановит", — заявил главком в интервью Washington Post.
Кроме того, Залужный не собирается спрашивать разрешения для того, чтобы наносить удары по территории России.
"Почему я должен думать, что мне ничего не позволено там делать? Почему? Потому что Путин применит ядерное оружие?" — возмутился украинский генерал.
Он подчеркнул: как именно Украина будет бороться со своим "врагом", может решить только Киев. Если Запад опасается применять оружие, то Залужный планирует "убивать из своего".
"Можно и нужно убивать на вражеской территории", — заявил главком ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канадские учёные доказали, что алкоголь в небольших дозах приводит к разным заболеваниям.