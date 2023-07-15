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Сенатора Линдси Грэма раскритиковали из-за слов о выгоде для США на Украине: "Позор тебе!"

1:15
Мир

Сенатора США Линдси Грэма раскритиковали за слова о том, что конфликт на Украине выгоден Вашингтону. По мнению американских пользователей Сети, на фоне происходящего говорить такое "позор".

Сенатора Линдси Грэма раскритиковали из-за слов о выгоде для США на Украине: "Позор тебе!"
Фото: By usbotschaftberlin - Senator Lindsey Graham takes part in the panel discussion: "Multilateralism in a Changing International Order", Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87247257

Ранее Грэм заявил, что Штаты тратят не так уж много денег на Украину, чтобы ослабить Россию. Кроме прочего, политик подчеркнул, что якобы для Вашингтона это "выгодная сделка".

"Нет. Это не очень хорошая сделка для Америки. Это деньги, выброшенные в унитаз. Это война, в которой невозможно победить. Мы вообще не должны были быть там", — заявил один из комментаторов под соответствующим постом Грэма в Twitter*.

"Сотни тысяч людей погибли без всякой необходимости, и, Вы думаете, что это "выгодная сделка"? Позор тебе", — поддержал другой.

Пользователи отметили, что американские власти совершенно не разбираются во внешней политике. Так, по их мнению, Вашингтону не стоило вторгаться в Ирак и поддерживать украинский конфликт.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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