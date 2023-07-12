Пользователи Сети обвинили президента Украины Владимира Зеленского в настойчивом продвижении конфликта с Россией на саммите НАТО в Вильнюсе. По их мнению, лидер Незалежной даже не заикнулся о мире, зато попросил больше оружия для ВСУ.
Так, после первого дня саммита Зеленский написал, что благодарен за поддержку членов Североатлантического альянса, и потребовал ещё больше оружия для ВСУ, якобы во имя "свободы" страны. Однако в Сети его заявление не оценили.
"Обратите внимание, как он говорит о большем количестве оружия для солдат, а не о мире. Он не заинтересован в окончании конфликта. Зеленский хочет постоянного притока денег", — написал один из пользователей Twitter* под постом Зеленского.
"Сворачивайся, шеф, всё кончено. Иди и начни переговоры с Россией, пока у тебя есть страна, во благо твоего народа", — поддержал другой.
Комментаторы заявили, что Киеву нужны только деньги, и речи о благополучии страны не идёт.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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