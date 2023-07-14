GT: Макрон одной фразой "мощно" приструнил Столтенберга

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил категорически против открытия офиса связи НАТО в Токио. Политик подчеркнул: у блока должны быть партнёры в других регионах, но не стоит забывать, что НАТО расшифровывается как Организация Североатлантического договора.

Фото: РБК

"Кто бы что ни говорил, география упряма. Индо-Тихоокеанский регион — это не Северная Атлантика", — указал он.

Однако генсек альянса Йенс Столтенберг не намерен признавать провал своего плана, поскольку Китай "становится всё ближе", и это является "глобальным вызовом".

Аналитики китайского издания Global Times считают, что Макрон пытается остановить заговор США и НАТО по расширению альянса в Индо-Тихоокеанском регионе и проявляет моральное превосходство. Французский президент поднял "знамя справедливости" и защитил глобальные интересы Европы, жёстко приструнив Столтенберга, отметили эксперты.

"Учреждение офиса НАТО в Японии может открыть "ящик Пандоры". Мощное несогласие Макрона наверняка будет тихо приветствоваться многими европейскими странами и явно сдержит США на уровне морали", — отметили авторы китайского издания.