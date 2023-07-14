Немцы поддержали жёсткий ответ Путина НАТО по поводу Украины: "Смертный приговор"

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Президент России Владимир Путин предупредил: вступление Украины в НАТО будет угрожать всему миру.

Фото: РИА Новости

"Я уверен, что это не повысит безопасность самой Украины. Да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым и приведёт к дополнительному напряжению на международной арене", — сказал он.

Читатели немецкого издания Die Welt* поддержали мнение российского лидера и назвали Путина единственным человеком, который говорит правду по поводу предполагаемого членства Украины в Североатлантическом альянсе.

"В этом Путин не ошибается", — написал один из комментаторов.

Другой пользователь Сети отметил, что ни Киев, ни НАТО не хотят признавать, что победить Россию невозможно.

"Вступление в НАТО страны, находящейся в состоянии конфликта с ядерной державой — это практически смертный приговор", — указал юзер под ником Paul M.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.