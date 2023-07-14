Президент России Владимир Путин предупредил: вступление Украины в НАТО будет угрожать всему миру.
"Я уверен, что это не повысит безопасность самой Украины. Да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым и приведёт к дополнительному напряжению на международной арене", — сказал он.
Читатели немецкого издания Die Welt* поддержали мнение российского лидера и назвали Путина единственным человеком, который говорит правду по поводу предполагаемого членства Украины в Североатлантическом альянсе.
"В этом Путин не ошибается", — написал один из комментаторов.
Другой пользователь Сети отметил, что ни Киев, ни НАТО не хотят признавать, что победить Россию невозможно.
"Вступление в НАТО страны, находящейся в состоянии конфликта с ядерной державой — это практически смертный приговор", — указал юзер под ником Paul M.
*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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