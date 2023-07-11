Баранец: Россия изменит характер СВО в случае вступления Украины в НАТО

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Сегодня, 11 июля, в Вильнюсе открывается саммит НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что именно во время этого мероприятия Незалежную официально примут в состав Североатлантического альянса. Однако это маловероятный сценарий развития событий, считает военный эксперт, полковник Виктор Баранец.

Фото: discover24.ru

Если НАТО всё же решит сделать членом альянса некоторые части Украины, то альянс введёт свои войска на территорию этих областей и разместит там военные базы, указал он. Таким образом силы военно-политического блока "прикроют" группировки ВСУ, которые будут выползать с защищённых НАТО регионов для участия в боевых действиях, отметил Баранец.

"Это поменяет характер спецоперации. Под "юбкой" НАТО будут спрятаны огромные украинские контингенты, которые, по расчётам генералов НАТО, не будут подвергаться ударам российской армии. Однако мы будем вынуждены реагировать на такое решение. Как? По обстоятельствам", — заключил полковник в эфире "Радио Комсомольская правда".