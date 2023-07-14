WNBF: в США директор школы привёз на встречу с ученицей презервативы и был арестован

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В американском штате Нью-Йорк 55-летний Дэниел Эриксон, являющийся директором одной из школ, приехал на встречу с девочкой-подростком, прихватив с собой презервативы, за что был арестован полицейскими. Об этом пишет WNBF.

Фото: slon.kg

По информации издания, мужчина долгое время общался с 16-летней школьницей в мессенджере. Сначала он представился сверстником подростка, но впоследствии назвал свой реальный возраст. Эриксон отправлял девочке снимки школьной базы данных, чтобы доказать, что он возглавляет образовательное учреждение.

В статье сказано, что однажды директор школы приехал к дому несовершеннолетней, но девочка отказалась от встречи с ним. Через некоторое время мужчина всё же смог пригласить знакомую в уединённое место.

Эриксон прихватил с собой еду и презервативы, приехал на свидание, однако внезапно увидел сотрудников полиции, которые задержали его.

В материале не уточняется, кто именно выдал директора школы оперативникам.

По данным полиции США, мужчину обвиняют в совращении подростка и попытке изнасилования, его отстранили от занимаемой должности. Расследование продолжается.

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