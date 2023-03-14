NOS: голландца осудили за тайное снятие презерватива во время секса без согласия партнёра

Телерадиовещательная корпорация (NOS) сообщает, что голландцу вынесли приговор за снятие презерватива во время секса без согласия партнёра.

Голландский суд города Дордрехт вынес приговор 28-летнему жителю Роттердама. Его судили за снятие презерватива во время секса без согласия партнёра. Суд вынес ему наказание в виде трёх месяцев лишения свободы условно.

Журналисты NOS сообщают, что данное дело является прецедентом в Нидерландах. В законодательстве страны отсутствует наказание за "принуждение к небезопасному сексу". Обвиняемый был оправдан по статье изнасилование, но обвинён в принуждении. В инстанции постановили, что мужчина злоупотребил доверием партнерши.