Телерадиовещательная корпорация (NOS) сообщает, что голландцу вынесли приговор за снятие презерватива во время секса без согласия партнёра.
Голландский суд города Дордрехт вынес приговор 28-летнему жителю Роттердама. Его судили за снятие презерватива во время секса без согласия партнёра. Суд вынес ему наказание в виде трёх месяцев лишения свободы условно.
Журналисты NOS сообщают, что данное дело является прецедентом в Нидерландах. В законодательстве страны отсутствует наказание за "принуждение к небезопасному сексу". Обвиняемый был оправдан по статье изнасилование, но обвинён в принуждении. В инстанции постановили, что мужчина злоупотребил доверием партнерши.
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