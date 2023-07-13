Подоляк назвал один позитивный и два негативных исхода конфликта для Украины

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Власти Украины допускают три возможных исхода завершения конфликта с РФ, лишь один из них следует считать позитивным для Киева, сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Фото: infosmi.net

По его словам, первый сценарий предполагает победу Вооружённых сил Украины (ВСУ), доминирование страны в регионе "в полном объёме" и построение "очень чётких" отношений с партнёрами.

"Украина сможет модернизировать и иметь эффективную армию", — добавил Подоляк в эфире телемарафона.

Политик привёл ещё два сценария, которые счёл неблагоприятными для Киева:

Поражение в результате конфликта и последующее исчезновение Украины за несколько лет;

Появление линии разграничения и новых Минских договорённостей.

Последний вариант подразумевает медленное исчезновение украинского государства, заключил советник.

Ранее журналисты Guardian заявили, что главе Украины Владимиру Зеленскому придётся отказаться от ряда территорий в случае провала контрнаступления ВСУ.