Власти Украины допускают три возможных исхода завершения конфликта с РФ, лишь один из них следует считать позитивным для Киева, сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
По его словам, первый сценарий предполагает победу Вооружённых сил Украины (ВСУ), доминирование страны в регионе "в полном объёме" и построение "очень чётких" отношений с партнёрами.
"Украина сможет модернизировать и иметь эффективную армию", — добавил Подоляк в эфире телемарафона.
Политик привёл ещё два сценария, которые счёл неблагоприятными для Киева:
Последний вариант подразумевает медленное исчезновение украинского государства, заключил советник.
Ранее журналисты Guardian заявили, что главе Украины Владимиру Зеленскому придётся отказаться от ряда территорий в случае провала контрнаступления ВСУ.
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Американская делегация на саммите в Вильнюсе была в ярости от заявления Зеленского, заявили журналисты.