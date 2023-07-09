Guardian: Зеленскому придётся отказаться от территорий при провале контрнаступления ВСУ

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Провал наступательной операции ВСУ приведёт к тому, что президент Украины Владимир Зеленский откажется от ряда территорий, пишет Guardian.

Фото: https://mosregtoday.ru

По мнению обозревателя издания Саймона Тисдалла, при таком сценарии Киев возобновит переговорный процесс с РФ, в ходе которого "обменяет" земли на мирный договор. Он добавил, что украинская армия вряд ли осуществит прорыв на линии соприкосновения.

Как подчеркнул журналист, Киев вскоре может столкнуться с нехваткой вооружений и новым энергетическим кризисом, при этом западная общественность ещё сильнее ослабит поддержку Украины.

"Зеленский будет вынужден вступить в переговоры и даже обменять территории на мир", — сказано в публикации.

Проигрыш ВСУ в результате конфликта с РФ грозит катастрофой для Украины и Восточной Европы, резюмировал обозреватель.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал наличие серьёзных проблем с наступлением украинской армии.