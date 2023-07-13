Valeurs Actuelles: в резиденцию Макрона пришло письмо с отрезанным человеческим пальцем

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В официальную резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона пришло письмо с отрезанным человеческим пальцем, пишет Valeurs Actuelles.

Фото: Вадим Савицкий

По информации издания, почтальон принёс странный конверт 9 или 10 июля в преддверии Дня взятия Бастилии. Отмечается, что пока не установлено, кто именно отправил странное письмо.

Палец было решено поместить в холодильник, где сотрудники полиции "хранят свою еду", сказано в статье.

При этом автор материала уточнил, что человек, палец которого был обнаружен в конверте, уже найден. Подробности случившегося неизвестны. Представители Елисейского дворца отказываются комментировать инцидент, пояснил журналист.

Ранее французский политик Флориан Филиппо раскритиковал Макрона за решение передать Киеву дальнобойные ракеты SCALP. Он считает, что глава государства провоцирует эскалацию украинского конфликта и ставит под удар экономику своей страны.