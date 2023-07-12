Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пользователи Twitter* обвинили Зеленского в лоббировании конфликта с РФ на саммите НАТО
WP: делегация США пришла в ярость из-за заявления Зеленского о НАТО и Украине
Врач-дерматолог рассказала, как предотвратить старение кожи
Шукшина предупредила об опасности: мы получим революцию
Названы имена спортсменов РФ, сменивших гражданство после начала СВО
Химеру человека и свиньи собираются создать в США
Назван лучший в России мобильный оператор по скорости интернета
Житель Омска упал с четвёртого этажа и выжил
Разъяривший Запад флот танкеров для нефти из России ушёл в тень

Во Франции назвали безумием решение Макрона по Украине

0:51
Мир

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал чистым безумием решение президента Франции Эммануэля Макрона поставить киевскому режиму дальнобойные ракеты SCALP.

Во Франции назвали безумием решение Макрона по Украине
Фото: РИА Новости

По его словам, кроме риска мировой эскалации, Макрон ставит под удар французскую экономику.

"Безумие! Только что Макрон объявил в первый день саммита НАТО, что Франция поставит Украине ракеты дальнего действия SCALP. Продолжительная поддержка войны стоит нам целое состояние", — заявил политик в Сети.

Он потребовал от официального Парижа "прекратить этот бред", и перестать нагнетать обстановку.

Ранее перед началом саммита НАТО в Вильнюсе Макрон анонсировал отправку украинским боевикам дальнобойных ракет SCALP для поддержки контрнаступления ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Из-под земли достал: Китай преподал жёсткий урок США и Европе

Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".

РИА Новости: Китай дал жёсткий ответ на действия ЕС и США
РФ готовит экономический ответ по итогам саммита НАТО в Вильнюсе
Вильнюс: НАТО даст Украине больше современного оружия, Россия готовит санкции
Почему Зеленского не ликвидировали, объяснил полковник ГРУ
"Серьёзное оружие": эксперт оценил французские ракеты SCALP
Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин Военная форма — наследница гражданской одежды Сергей Лебедев
Почему Китай скупает природный газ в огромных объёмах
Трофейная ракета Storm Shadow даст противоядие
Шукшина разместила пост о "хамстве" Эрдогана
Шукшина разместила пост о "хамстве" Эрдогана
Последние материалы
WP: делегация США пришла в ярость из-за заявления Зеленского о НАТО и Украине
Путешествие по Волге — прекрасный вариант летнего отдыха в России
Врач-дерматолог рассказала, как предотвратить старение кожи
Шукшина предупредила об опасности: мы получим революцию
Алушта — уютный курортный городок с красивой набережной и древней крепостью
Названы имена спортсменов РФ, сменивших гражданство после начала СВО
Химеру человека и свиньи собираются создать в США
Назван лучший в России мобильный оператор по скорости интернета
Житель Омска упал с четвёртого этажа и выжил
Разъяривший Запад флот танкеров для нефти из России ушёл в тень
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников