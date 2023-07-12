Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал чистым безумием решение президента Франции Эммануэля Макрона поставить киевскому режиму дальнобойные ракеты SCALP.
По его словам, кроме риска мировой эскалации, Макрон ставит под удар французскую экономику.
"Безумие! Только что Макрон объявил в первый день саммита НАТО, что Франция поставит Украине ракеты дальнего действия SCALP. Продолжительная поддержка войны стоит нам целое состояние", — заявил политик в Сети.
Он потребовал от официального Парижа "прекратить этот бред", и перестать нагнетать обстановку.
Ранее перед началом саммита НАТО в Вильнюсе Макрон анонсировал отправку украинским боевикам дальнобойных ракет SCALP для поддержки контрнаступления ВСУ.
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