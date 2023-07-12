Во Франции назвали безумием решение Макрона по Украине

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Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал чистым безумием решение президента Франции Эммануэля Макрона поставить киевскому режиму дальнобойные ракеты SCALP.

Фото: РИА Новости

По его словам, кроме риска мировой эскалации, Макрон ставит под удар французскую экономику.

"Безумие! Только что Макрон объявил в первый день саммита НАТО, что Франция поставит Украине ракеты дальнего действия SCALP. Продолжительная поддержка войны стоит нам целое состояние", — заявил политик в Сети.

Он потребовал от официального Парижа "прекратить этот бред", и перестать нагнетать обстановку.

Ранее перед началом саммита НАТО в Вильнюсе Макрон анонсировал отправку украинским боевикам дальнобойных ракет SCALP для поддержки контрнаступления ВСУ.