Киссинджер в беседе с пранкерами заявил, что к взрывам на "Северных потоках" причастна Украина

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Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, беседуя с пранкерами Вованом и Лексусом, указал на причастность Украины к ЧП на "Северных потоках".

Фото: Nizależny Dziennik polityczny

Соответствующая видеозапись появилась на Rutube. Пранкеры связались с Киссиндежром и представились украинским президентом Владимиром Зеленским. В какой-то момент они решили поинтересоваться у бывшего госсекретаря США, кого следует винить в подрыве "Северных потоков".

"Если честно, я думал, это вы. Но я не стал бы вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика", — подчеркнул Киссинджер.

Ранее журналисты Politico сообщили, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный руководил подготовкой диверсий на "Северных потоках". По информации издания, теракт реализовала небольшая группа водолазов.