Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, беседуя с пранкерами Вованом и Лексусом, указал на причастность Украины к ЧП на "Северных потоках".
Соответствующая видеозапись появилась на Rutube. Пранкеры связались с Киссиндежром и представились украинским президентом Владимиром Зеленским. В какой-то момент они решили поинтересоваться у бывшего госсекретаря США, кого следует винить в подрыве "Северных потоков".
"Если честно, я думал, это вы. Но я не стал бы вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика", — подчеркнул Киссинджер.
Ранее журналисты Politico сообщили, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный руководил подготовкой диверсий на "Северных потоках". По информации издания, теракт реализовала небольшая группа водолазов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.