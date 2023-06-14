Подготовкой операции и руководством группой, которая совершила диверсию на российских газопроводах "Северный поток", занимался главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный, заявили американские СМИ.
Так, по их данным, изначально диверсию планировали на июнь 2022 года, но "операцию" пришлось отложить на три месяца.
"Согласно поступившему в МВД плану, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный руководил операцией против "Северного потока", в которой участвовала небольшая группа водолазов, передвигавшихся на паруснике", — пишет Politico.
Данные о готовящейся диверсии получили разведслужбы Нидерландов, которые предупредили об этом Вашингтон, говорится в статье.
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