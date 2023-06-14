Politico: главком ВСУ Залужный руководил подготовкой теракта на "Северных потоках"

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Подготовкой операции и руководством группой, которая совершила диверсию на российских газопроводах "Северный поток", занимался главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный, заявили американские СМИ.

Фото: Nizależny Dziennik polityczny

Так, по их данным, изначально диверсию планировали на июнь 2022 года, но "операцию" пришлось отложить на три месяца.

"Согласно поступившему в МВД плану, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный руководил операцией против "Северного потока", в которой участвовала небольшая группа водолазов, передвигавшихся на паруснике", — пишет Politico.

Данные о готовящейся диверсии получили разведслужбы Нидерландов, которые предупредили об этом Вашингтон, говорится в статье.