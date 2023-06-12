Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США могут пожертвовать Зеленским — пустят под автобус

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Американские власти могут пожертвовать президентом Украины Владимиром Зеленским ради сохранения своей репутации и "пустят его под автобус" по вопросам терактов на "Северном потоке" и Каховской ГЭС, заявил бывший аналитик ЦРУ, правозащитник Реймонд Макговерн.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

По его мнению, если Штатам не удастся в полной мере убедить мировое сообщество в непричастности к подрыву "Северных потоков" и обрушению ГЭС, то Вашингтон обвинит во всём Киев.

"Есть знаки о том, это предположение, что часть нашего правительства готова "пустить под автобус" Зеленского, как мы выражаемся в Вашингтоне. Мы говорили о "Северных потоках" и разрушении дамбы. Военные США не хотят ввязываться в обмен ядерными ударами с Россией", — пояснил экс-аналитик ЦРУ в беседе с ведущим подкаста Стивеном Гарднером.

По мнению собеседника, России не было никакого смысла подрывать собственный газопровод или обрушать плотину в регионе, который стал частью страны.