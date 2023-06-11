Задействованные спецслужбы в ходе спасательной операции, организованной впоследствие затопления некоторых территорий Херсонской области, эвакуировали 7,1 тыс. человек. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
"За сутки вывезли 150 человек".
Отмечается, что пик наводнения давно пройден. Среди эвакуированных находятся 410 детей и 95 маломобильных граждан.
Напомним, ранее власти Херсонской области сообщили о снижении уровня воды в Алёшках и Голой Пристани.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
С алкоголем связано немало мифов и заблуждений, в которые многие до сих пор продолжают верить. Пять основных из них развеял врач-нарколог Александр Волков.