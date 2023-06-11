Сальдо назвал число эвакуированных с затопленных территорий в Херсонской области

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Задействованные спецслужбы в ходе спасательной операции, организованной впоследствие затопления некоторых территорий Херсонской области, эвакуировали 7,1 тыс. человек. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Фото: iz.ru

"За сутки вывезли 150 человек".

Отмечается, что пик наводнения давно пройден. Среди эвакуированных находятся 410 детей и 95 маломобильных граждан.

Напомним, ранее власти Херсонской области сообщили о снижении уровня воды в Алёшках и Голой Пристани.

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