Все заявления официального Вашингтона о том, что Россия якобы применила на Украине кассетные бомбы, запрещённые Международной конвенцией, — американская пропаганда, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Он подчеркнул, что США давно используют пропагандические трюки, чтобы нарушать правила.
"Нет. Русские не применяли их (кассетные бомбы. — Прим. ред.). Утверждения США о том, что они применяют их — это пропагандистский трюк", — пояснил Джонсон в эфире Judging Freedom.
Ранее Вашингтон открыто анонсировал поставки украинским боевикам кассетных бомб.
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