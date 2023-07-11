Экс-аналитик ЦРУ Джонсон предрёк поражение ВСУ "после декабря" из-за нехватки оружия и боевиков

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К зиме у ВСУ закончатся боеприпасы, оружие и живая сила, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его мнению, у Украины просто не будет средств продолжать военные действия.

Фото: russiatoday.ru

По прогнозу экс-аналитика ЦРУ, точкой невозврата станет предстоящий декабрь.

"Спорный вопрос, что будет с Украиной после декабря. Считаю, что у неё нет шансов продолжать военные действия из-за потерь среди личного состава и нехватки вооружений", — заявил Джонсон в эфире Judging Freedom.

Он подчеркнул, что шаг Вашингтона в направлении поставок ВСУ кассетных бомб, запрещённых Международной конвенцией, говорит об истощении запасов украинской армии.