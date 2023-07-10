Американский бизнесмен Илон Маск предрёк победу Вооружённых сил РФ в противостоянии на истощение с украинской армией.
По его словам, Киев потеряет большое количество военных в ходе наступления на надёжно укреплённые российские позиции.
"Россия превосходит Украину в численности примерно четыре к одному, поэтому победит в конфликте на истощение", — подчеркнул Маск в Twitter*.
Он добавил, что РФ способна установить контроль над новыми территориями после неудачного контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Ранее Маск поддержал мнение инвестора Дэвида Сакса о полном провале наступательной операции Киева.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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