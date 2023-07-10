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Видео с приседом Джо Байдена на трапе самолёта удивило пользователей Сети

0:56
Мир

Пользователи Сети оценили видеозапись, на которой видно, как американский президент Джо Байден внезапно присел на трапе самолёта.

Спуск Джо Байдена с самолёта

Соответствующий ролик опубликовало агентство Reuters. На нём продемонстрировано, как лидер США идёт по ступеням, неожиданно останавливается и приседает. Комментаторы в шутку предположили, что Байден таким способом доложил коллегам о выполненной миссии.

По мнению некоторых пользователей, странное поведение президента США при спуске с самолёта указывает на болезнь Паркинсона.

"Опасность прибыла", — высказался ещё один зритель.

Ранее сообщалось, что Байден споткнулся, поднимаясь по трапу на борт самолёта в Алабаме. Тогда пользователи Сети потребовали отправить руководителя Белого дома в отставку из-за его состояния здоровья и нелепых действий на публичных мероприятиях.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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