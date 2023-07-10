Пользователи Сети оценили видеозапись, на которой видно, как американский президент Джо Байден внезапно присел на трапе самолёта.
Соответствующий ролик опубликовало агентство Reuters. На нём продемонстрировано, как лидер США идёт по ступеням, неожиданно останавливается и приседает. Комментаторы в шутку предположили, что Байден таким способом доложил коллегам о выполненной миссии.
По мнению некоторых пользователей, странное поведение президента США при спуске с самолёта указывает на болезнь Паркинсона.
"Опасность прибыла", — высказался ещё один зритель.
Ранее сообщалось, что Байден споткнулся, поднимаясь по трапу на борт самолёта в Алабаме. Тогда пользователи Сети потребовали отправить руководителя Белого дома в отставку из-за его состояния здоровья и нелепых действий на публичных мероприятиях.
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